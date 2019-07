Santuário do Bom Jesus e Palácio de Mafra eleitos Património da UNESCO

O Santuário do Bom Jesus, em Braga, e o Palácio de Mafra foram este domingo classificados Património Cultural Mundial da UNESCO. A decisão decorreu da reunião do comité da organização, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, e foi conhecida esta manhã.

A classificação do Santuário do Bom Jesus foi a notícia mais recente.O Santuário do Bom Jesus, em Braga, e o Palácio de Mafra foram este domingo classificados Património Cultural Mundial da UNESCO. A decisão decorreu da reunião do comité da organização, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, e foi conhecida esta manhã.

A classificação do Santuário do Bom Jesus foi a notícia mais recente e eleva para 17 o número de locais em Portugal classificados pela UNESCO.

Em Mafra, foi classificado todo o conjunto composto pelo Palácio de Mafra, a basílica, o Convento, o Jardim do Cerco e a Tapada.

“Um dia memorável” no Bom Jesus de Braga

O arcebispo de Braga reage com “muita alegria” à notícia da classificação do Bom Jesus como Património Cultural Mundial da UNESCO.

“Esta notícia faz com que o dia de hoje seja, para mim, um dia memorável e também histórico para Braga e para o país”, afirma D. Jorge Ortiga à Renascença, sublinhando que se trata do “reconhecimento de um património cultural e também ambiental de que a Igreja de Braga é detentora”.

Num convite aos visitantes, D. Jorge Ortiga destaca toda “a integridade” do espaço.

“Convém visitar não apenas a basílica, mas entrar pelo pórtico, subir, entrar naquelas capelas, entrar naquele espaço de granito onde estão representados os sentidos e as virtudes, depois percorrer a mata naquilo que ela tem com algumas espécies arbóreas únicas e depois, porque não, o regresso pelo elevador com mais de 100 anos de vida e que é único e ainda hoje se move a água”, aponta.