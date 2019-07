O Egito perdeu 1-0 com a África do Sul e está fora da Taça das Nações Africanas (CAN) que está a organizar.

O golo decisivo foi apontado por Lorch, aos 85 minutos.

“Fora de jogo” ficou Mohamed Salah, avançado do Liverpool.

Nos quartos-de-final a África do Sul vai defrontar a Nigéria que, também este sábado, venceu os Camarões por 3-2.