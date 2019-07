Caetano sobre João Gilberto. "Muito mais do que inspiração, foi uma revelação"

Para Caetano Veloso, João Gilberto "muito mais do que inspiração, foi uma revelação".

Foi este o curto e emocionado comentário do cantor à notícia da morte do cantor e compositor João Gilberto, que morreu este sábado, aos 88 anos.

Ouvido pela RTP, no aeroporto, a caminho dos Açores, Caetano Veloso considera João Gilberto "o artista mais importante do Brasil, sob qualquer ponto de vista. É o maior dos artistas brasileiros. Para mim, para a história da minha vida, é o maior artista do mundo".