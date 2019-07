Histórico. João Sousa nos oitavos-de-final de Wimbledon

O português João Sousa venceu Daniel Evans e está, pela primeira vez, nos oitavos-de-final do Torneio de Wimbledon.

O tenista luso, número 69.º do ranking mundial, ganhou ao fim de quatro horas de jogo ao derrotar o número 61 em cinco sets por 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4.

Na próxima ronda – histórica para um tenista português – Sousa vai defrontar Rafael Nadal.

No final da partida, na flash interview, João Sousa disse que "agora é tempo de descansar. Todos sabem que o Rafa é um grande jogador, mas vou tentar jogar ao meu melhor nível e tentar ganhar".

"Foi um grande feito para o meu país e estou muito orgulhoso por isso", acrescentou, aproveitando para "congratular Daniel Evens" pelo grande jogo que fez.

O tenista inglês jogou em casa, com um grande apoio do público, mas João Sousa assumiu que criou algumas defesas para contornar este obstáculo. "Tentei estar sempre focado no jogo e abstrair-me do público, mas esta é o tipo de ambiente em que gostamos de jogar e gostei muito do apoio que o Daniel teve", concluiu o tenista português.