Portugal entra com patim esquerdo no Mundial feminino

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins estreou-se este sábado com uma derrota no Mundial 2019 ao perder por 3-2 com a Itália.

Portugal entrou bem na partida e a capitã Marlene Sousa colocou a equipa das quinas em vantagem aos 11 minutos.

A formação transalpina chegou ao empate através de uma grande penalidade convertida por Elena Tamiozzo, aos 14 minutos, e deu a volta ao resultado por Giulia Galeassi, aos 15, numa jogada rápida.

Portugal voltou a entrar bem na segunda parte, mas sofreu um rude golpe aos 33 minutos ao consentir o terceiro golo italiano, marcado novamente por Elena Tamiozzo.

A seleção portuguesa acusou a desvantagem no marcador e só na parte final do encontro é que conseguiu criar situações de perigo. O golo que reduziu o marcador apareceu a 12 segundos do final, através de Ana Catarina Ferreira.

Este domingo, Portugal defronta, novamente em Vilanova, Espanha, a Argentina, pelas 13h00 portuguesas.

A seleção das pampas venceu este sábado a Alemanha, por 5-2.