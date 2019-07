Sócios já decidem futuro de Bruno de Carvalho no Sporting

Já decorre a assembleia geral do Sporting que vai votar a expulsão do antigo presidente Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho, ex-vice-presidente dos leões.

No pavilhão “João Rocha”, em Lisboa, já passaram quase cinco mil sócios, incluindo o pai e a irmã de Bruno de Carvalho. O ex-líder leonino reafirmou, na sexta-feira, que não estaria presente por considerar que a assembleia geral é ilegal e já tem decisões tomadas à partida.

Os discursos estão a decorrer ao mesmo tempo que decorre a votação, que fecha às 19h30.

Têm aumentado os níveis de tensão no interior do edifício, com gritos de demissão, ofensas e pequenos confrontos. O presidente da assembleia geral já foi obrigado a pedir calma e a PSP teve de intervir.



A maioria das pessoas vota e sai, mas há um grupo a ficar para conhecer o desfecho.

No final da votação será Rogério Alves, presidente da assembleia geral do Sporting, a dar conta dos resultados em conferência de imprensa.

[atualizado às 18h40]