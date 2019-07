Milhares de adeptos, golo de Cádiz, Jota a bizar e Taarabt aplaudido

Cerca de três mil adeptos assistiram este sábado ao primeiro treino aberto do Benfica na nova temporada.

Os encarnados foram recebidos com cânticos e aplausos dos sócios e adeptos que estiveram no campo nº1 do centro de estágios no Seixal.

Os internacionais, que só chegaram na véspera, estiveram a treinar à parte. E foram quatro (mais um) os ausentes do apronto comandado por Bruno Lage: Grimaldo (traumatismo na perna), Ebuehi (gastroentrite), André Almeida (fratura de stress na tíbia direita) e Gedson (fratura na base do quinto metatarso do pé direito). Zivkovic ainda está de férias.

Na peladinha houve quatro golos, o primeiro dos quais foi apontado pelo reforço Cádiz. Cervi e Jota (2) marcaram os outros golos do treino. Taarabt foi um dos jogadores mais aplaudidos.

As equipas estavam assim distribuídas:

Zlobin, João Ferreira, Pedro Álvaro, Ferro e Yuri Ribeiro, Florentino, Gabriel, Chiquinho e Caio Lucas, Jota e Raul de Tomas

Svilar, Salvio, Conti, Jardel, Nuno Tavares, David Tavares, Nuno Santos, Tiago Dantas, Cervi; Cádiz e Taarabt.