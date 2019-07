Elia Cohen Weissert vence Prémio Suggia da Casa da Música

A violoncelista israelita Elia Cohen Weissert é a vencedora do 6º Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, cuja prova final foi disputada na sexta-feira à noite num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, sob a direção de Pedro Neves.

Aluna do Conservatório Real de Bruxelas, a jovem de 25 anos disputou a final com o francês Jérémy Garbarg, do Conservatório Nacional de Música e Dança de Paris, e a austríaca Hyazintha Andrej, em representação da Universidade das Artes de Zurique.

Elia Cohen Weissert venceu com a interpretação do “Concerto para violoncelo e orquestra em Mi menor, op. 85”, de Edward Elgar. Jérémy Garbarg interpretou

o “Concerto para violoncelo e orquestra em Si menor, op.104” (Antonín Dvořák) e Hyazintha Andrej o “Concerto para violoncelo e orquestra em Lá Menor, op. 129” (Robert Schumann).

A violoncelista israelita toca num violoncelo de Jean‑Baptist Vuillaum (1833) cedido por Michael Gutman.

A escolha da vencedora foi da responsabilidade do júri da 6ª edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, constituído pelos violoncelistas Marc Coppey, Maria de Macedo, Nikolay Gimaletdinov e Paulo Gaio Lima e pelo maestro Pedro Neves.

Este prémio foi criado em homenagem à violoncelista portuense Guilhermina Suggia. O vencedor recebe oito mil euros e um convite para tocar, como solista, num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, na próxima temporada.

Nesta sexta edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música participaram sete jovens violoncelistas oriundos de conservatórios e escolas superiores de música da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido e Suíça.

A homenagem a Guilhermina Suggia prossegue este sábado com a Maratona de Violoncelos. Entre as 10h00 e as 18h00, a Casa da Música é ocupada por dezenas de estudantes de violoncelo. Participam neste dia especial, organizado pelo Serviço Educativo, alunos de escolas de música de todo o país, bem como estudantes de violoncelo que se inscreveram individualmente.

Uma vida dedicada à música

Elia Cohen Weissert nasceu em 1994 e começou a tocar violoncelo aos sete anos no Conservatório de Jerusalém, tendo recebido uma bolsa da Fundação América‑Israel.

Fez o Bacharelato na Universidade das Artes de Berlim, na classe de Jens Peter Maintz e estuda desde 2016 na Queen Elisabeth Music Chapel, em Waterloo, na classe de Gary Hoffman e Jeroen Reuling, bem como no Conservatório Real de Bruxelas.

Desde 2018 que estuda canto lírico no Conservató­rio Real de Bruxelas, na classe de Yucheng Lu.

Nesse mesmo ano, ganhou vários prémios: Prémio Kopf Röh (Alemanha), o 2º Prémio e o Prémio Especial para melhor interpretação da peça de A. T. Saban no concurso Antonio Janigro (Zagreb) e o Prémio Landgraf von Hessen nas masterclasses da Academia Kronberg.