Bartolomeu dos Mártires. “Profunda emoção e gratidão” em Viana do Castelo

A diocese de Viana do Castelo reage com “profunda emoção e gratidão” ao anúncio da promulgação do decreto, por parte do Papa Francisco, para a canonização de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, antigo bispo daquele território.

Em comunicado enviado este sábado à agência Ecclesia, o atual bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, salienta uma ocasião de “graça” que deve também motivar uma maior “responsabilidade” da parte das comunidades católicas da região e de todo o país, no sentido de “se sentirem motivadas a seguir o seu exemplo e se deixarem inspirar pela sua intercessão”.

Frei Bartolomeu, nascido em Lisboa em 1514, e que foi também responsável pelo território que hoje compreende as dioceses de Braga, Bragança-Miranda e Vila Real, está sepultado na diocese de Viana do Castelo.

Foi neste território que o bispo português, depois de resignar em 1582, por motivos de idade, viria a falecer em 1590, no Convento de Santa Cruz.

Ao ser tornada pública a notícia da canonização de Bartolomeu dos Mártires, D. Anacleto Oliveira sublinha a sua alegria e o contentamento de toda a diocese vianense, por ver “concretizado algo que os cristãos do Alto Minho há muito esperavam e desejavam”.

Aquele responsável faz ainda votos de que este acontecimento possa ser potenciado no âmbito das comemorações dos 40 anos da Diocese de Viana do Castelo, “uma oportunidade que deve ser aproveitada”, e refere que mais à frente “serão dadas informações mais precisas sobre as celebrações que serão organizadas para assinalar a canonização.

Para já, D. Anacleto Oliveira convida todas as comunidades e paróquias da Diocese de Viana do Castelo a marcarem presença na Eucaristia a que irá presidir, no dia 18 de julho, memória de Bartolomeu dos Mártires, na igreja do Convento de São Domingos (Paróquia de Monserrate), onde o antigo bispo e futuro santo está sepultado, uma celebração com início marcado para as 18h30.