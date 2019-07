Bartolomeu dos Mártires "é, sem dúvida, um santo reformador"

É com muita alegria que D. Jorge Ortiga reage à notícia da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, anunciada neste sábado pelo Vaticano.

O Arcebispo de Braga considera que o Papa Francisco reconheceu que a vida de Bartolomeu dos Mártires foi de reformação numa altura conturbada da história da Igreja.

“Temos de reconhecer um santo que viveu numa época conturbada da Igreja, com muitos problemas e com muitos desafios e um homem que efetivamente não se deixou entristecer, enclausurar nesses desafios, mas que, antes pelo contrário, reagiu e reagindo trabalhando pela reforma da Igreja. Ele, sem dúvida nenhuma, é um santo reformador”, conclui D. Jorge Ortiga, em declarações à Renascença.

Na opinião do arcebispo de Braga, esta canonização transporta “uma mensagem tremendamente atual, perante o cenário que a Igreja vive”, lançando “este apelo para que nós, cristãos, nos empenhemos na reforma, procurando uma fidelidade ao Evangelho”.

A canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires foi uma causa que D. Jorge Ortiga abraçou desde sempre, já que esteve ligado a todo o processo até chegar às mãos do Papa Francisco.

Agora que pediu a resignação por limite de idade, o arcebispo de Braga vê reconhecida a sua aposta.

“Sabia que a vida do beato Bartolomeu dos Mártires era para ser conhecida e a canonização com certeza que a vai tornar mais conhecida, por isso fico muito contente que, antes de passar o encargo a outro arcebispo, o senhor Deus me ter concedido esta graça de, provavelmente no dia 10 de novembro, acontecer, aqui em Braga, a canonização ou a declaração de santidade do nosso São Bartolomeu”, afirma.

A notícia da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires foi conhecida neste sábado.