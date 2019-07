Há 34 anos que Lisboa se consagrou ao Imaculado Coração de Maria

A igreja da Graça é este sábado o palco das cerimónias de renovação da Consagração de Lisboa ao Imaculado Coração de Maria, que começam às 16h00.

Haverá uma missa e a seguir “uma procissão com o andor com o Imaculado Coração de Maria em direção à Senhora do Monte, onde está o monumento em que Nossa Senhora costuma estar à veneração do seu povo, dos seus filhos”, diz Maria da Graça Azevedo Soares, do Grupo Imaculada, que organiza esta iniciativa.

Será neste local, no Largo da Senhora do Monte à Graça, que será feita “a cerimónia da renovação da Consagração”.

Quem preside às cerimónias é o padre Delmar Barreiros, “que fará uma pequena alocução. Segue-se a Consagração, a oração Salvé Rainha, o toque de continência e Nossa Senhora regressa ao seu Monumento”, indica ainda à Renascença Maria da Graça Azevedo Soares.

Espera-se a participação de cerca de 400 pessoas.

Como surgiu a ideia desta devoção

A iniciativa partiu do Grupo da Imaculada. Foi a sua fundadora, Maria das Candeias Martins Morgado, que teve a ideia, “baseada na mensagem de Fátima, no pedido que Nossa Senhora fez aos Pastorinhos”: ‘Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração’.

E foi assim que surgiu este movimento de leigos, fundado em Fátima, em 1984, com o propósito de “difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria, tanto em Portugal, como no estrangeiro”.

Consagrações em Portugal e no mundo

Por cá, são mais de 200 os monumentos ao Imaculado Coração de Maria. Só na diocese de Lisboa há quatro: no Largo da Senhora do Monte, junto ao bairro da Graça (Lisboa), em Sintra (Nafarros), em Cascais e em Torres Vedras (Silveira).

Mas pelo mundo inteiro também existem. “Os países onde há mais consagrações, mais monumentos é no Brasil e nas Filipinas. Mas estamos também na Polónia, na Ucrânia, em S. Tomé e Príncipe, Guiné, nas Antilhas, na Argentina, no Perú e no Chile. E já estamos também nos Estados Unidos, aconteceu no Ano do Centenário das Aparições de Fátima. Estamos em Timor, na China, em Macau, na Ilha Formosa. Já está também na Rússia”, refere Maria da Graça Azevedo Soares.