Choque frontal no IP3 faz três feridos graves e condiciona trânsito

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros causou, neste sábado de manhã, cinco feridos, três deles graves. O acidente ocorreu no Itinerário Principal (IP) 3, entre Coimbra e Viseu. Uma das viaturas entrou em sentido contrário.

As vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e uma delas encontra-se em estado crítico.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Viseu, citada pela agência à Lusa, a colisão ocorreu às 7h48, junto à localidade de Cagido, no concelho de Santa Comba Dão, no sentido Coimbra/Viseu.

Às 8h50 estavam no local 42 operacionais, com o apoio de 16 viaturas.

O trânsito está cortado no sentido Coimbra/Viseu. A alternativa é a Estrada Nacional 228, segundo fonte da GNR à Renascença. Os trabalhos de limpeza da via já estão em curso.

O IP3 é uma via com bastantes acidentes, o que tem levado os responsáveis das várias autarquias abrangidas a pedir a sua requalificação. Os trabalhos já começaram e a zona onde ocorreu o acidente é uma das incluídas nas obras de remodelação e melhoramento (que deverão terminar em 2024).