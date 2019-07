Dois fortes sismos em 24 horas na Califórnia

A agência norte-americana Associated Press (AP) disse que o tremor abalou o centro da cidade durante 30 segundos e foi sentido em Las Vegas, a quase 400 quilómetros, e no México.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu às 20h19 (4h19 em Lisboa), a cerca de 18 quilómetros da cidade de Ridgecrest, onde na quinta-feira foi registado um terramoto de magnitude 6,4.

Se a magnitude preliminar se confirmar, será o maior sismo registado no sul da Califórnia em mais de duas décadas.

Até ao momento, registo de vítimas mortais. Fala-se em feridos e danos materiais. Há relatos de vários incêndios na sequência de fugas de gás e zonas sem água nem eletricidade.

Por esta altura ainda é madrugada naquela região dos Estados Unidos, pelo que a avaliação dos danos só será conhecida mais tarde, com o nascer do dia.

Nos condados de Kern e San Bernardino foi entretanto decretado o estado de emergência. O governador do estado da Califórnia já pediu ajuda federal ao Presidente Donald Trump, sobretudo para apoiar as equipas de socorro.

“Ao início da noite, o governador Gavin Newsom falou com a Casa Branca e pediu uma declaração de emergência presidencial, um apoio aos operacionais aqui no terreno, e providenciar assistência federal, um apoio adicional a toda a ajuda que estamos a prestar nas várias zonas, sobretudo no condado de Kern e em S. Bernardino”, anunciou um dos coordenadores da agência de manutenção de emergência da Califórnia, Marc Guilarducci.

Segundo os técnicos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo de quinta-feira (de magnitude 6,4) já teve 1.400 réplicas sentidas. E não deverão ficar por aqui.

Há ainda relatos de que o sismo da última madrugada foi sentido em Las Vegas, no vizinho estado de Nevada, e chegou também à fronteira com o México.