Pinto da Costa. “Nem sempre as aves de rapina conseguem os objetivos"

O presidente do FC Porto mostrou-se contente com a contratação de Nakajima e deixou entender que o Benfica tentou desviar o jogador.

"O Nakajima tinha o sonho de jogar aqui e eu sabia. Aliás, no final de um FC Porto - Portimonense, na época passada, falámos sobre isso e ele manifestou esse desejo. Mas também era um desejo antigo do FC Porto”, disse.

Jorge Nuno Pinto da Costa refere que “há muito que tínhamos o jogador referenciado, o treinador também o queria e tudo correu bem, felizmente. Tudo se conjugou e proporcionou para que pudesse vestir a camisola do FC Porto”.

O líder dos dragões deixou uma alfinetada ao Benfica: “Não foi fácil porque ele estava num país longínquo, mas desde o contacto com o Theodoro Fonseca tive a certeza de que viria para cá, embora houvesse essas pessoas que não podem ver ninguém com esta camisola a tentar através do Theodoro e de emissários desviá-lo para outro clube. Felizmente não conseguiram e ele é jogador do FC Porto. Nem sempre as aves de rapina conseguem os objetivos".

Pinto da Costa acrescenta que se "não fosse a vontade do jogador e nossa, ele não estaria aqui. Tinha outras possibilidades, mas desde o primeiro dia soube que ele queria jogar no FC Porto”.

Shoya Nakajima, de 24 anos, assina contrato por cinco temporadas com o FC Porto. O extremo japonês vai jogar com a camisola 8, que era de Brahimi.

Em comunicado enviado à CMVM, os dragões informaram que pagam, por 50% dos direitos económicos, 12 milhões de euros ao Al-Duhail. A cláusula de rescisão é de 80 milhões de euros.