A seleção de Marrocos foi eliminada nas grandes penalidades pelo Benim do Campeonato Africano das Nações (CAN).

No final dos 90 minutos, as duas equipas empataram 1-1. Marcou primeiro o Benim, através de Moise Adilehou. Marrocos empatou por En-Nesyri e, no último lance, desperdiçou uma grande penalidade: Ziyech rematou ao poste.