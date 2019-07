Paga-se mais pela ​eletricidade em Portugal do que na Alemanha ou em França

Um estudo do Conselho de Reguladores revela que entre 2010 e 2018 os preços negociados no MIBEL, o Mercado Ibérico de Eletricidade, ficaram 7,3% acima dos praticados em França e 20,7% acima do preço médio à vista na Alemanha.



No geral, desde 2012, os preços médios no mercado diário do MIBEL, que junta Portugal e Espanha, ficaram sempre acima dos valores registados em França e na Alemanha.

Ainda segundo este trabalho, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o consumo em Portugal é cerca de 20% do registado no mercado espanhol, enquanto Alemanha e França consomem praticamente o dobro de Espanha.

Sobre a produção energética, o MIBEL e o mercado alemão são semelhantes. Cerca de metade da procura foi preenchida com energia de origem fóssil e perto de 30% com energia renovável.

Já em França, quase metade da tecnologia instalada é nuclear e em 2017 garantiu mais de 70% da eletricidade consumida. A energia fóssil rondou 10% do consumo.

Este relatório inclui “medidas suscetíveis de implementação para o melhor funcionamento e desenvolvimento do MIBEL", que não foram divulgadas mas já terão sido enviadas aos governos português e espanhol.