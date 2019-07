Carta de amor ao Tour

Querido Tour,

Começas este sábado e tenho tanta coisa para te dizer. Primeiro, parabéns pela camisola amarela, que faz este ano precisamente cem anos, ficas sempre bem de “maillot jaune”. Depois, deixa-me falar das tuas etapas de 2019. Vinte e uma etapas. Vinte e um dias. 3.460 quilómetros. Começas sorrateiro em Bruxelas e acabas em glória nos Campos Elísios.

Os primeiros cinco dias serão rápidos, bons para os velocistas. Depois chegam as montanhas. O ponto alto será a chegada ao topo do Tourmalet, nos Pirinéus, à 14ª etapa, muito acima dos 2.000 metros. Depois há o Val Thorens e o Iseran. Sempre mais perto do céu. Reparei, meu querido Tour, que fora das etapas deste ano está a terrível subida ao Mont Ventoux. Talvez para o ano, é sempre uma emoção.

Ausentes estão também vários ciclistas de topo. À cabeça Christopher Froome, acabadinho de sair do hospital, ainda a recuperar de uma horrível queda no Criterium du Dauphiné. Teu vencedor por quatro vezes, o ciclista da INEOS não poderá, de novo, bater-se aos 34 anos pela amarela. Junta-se-lhe Tom Dumoulin, da Sunweb, segundo o ano passado, a braços com uma lesão no joelho. Mas há mais. O belga Philippe Gilbert, contra a própria vontade, fica de fora por opção da Quickstep. A mesma opção em relação ao britânico Mark Cavendish por parte da Dimension Data.

Mas, querido Tour, tens muita sorte. Terás a correr nas tuas estradas os dois colombianitos: o jovem Egan Bernal, da INEOS, recente vencedor da Volta à Suíça, e Nairo Quintana, da Movistar, a ver se perto dos 30 anos deixa de ser uma eterna promessa.

Tens muita sorte também porque lá estará o sempre bem-humorado Peter Sagan, da Bora, para os sprints e para a camisola verde dos pontos. Ou o francês Julian Allaphilipe, da Quickstep, a lutar pela camisola das bolinhas vermelhas, a dos campeões da montanha.

Desculpa, querido Tour, mas não vou poder tirar os olhos do Jakob Fuglsang, da Astana. Pode fazer um brilharete depois de vencer o Criterium du Dauphiné. Depois, entre os outros candidatos à vitória estão o italiano Vincenzo Nibali, Richie Porte e os irmãos Yates, da Mitchelton.

E não me esqueço do velhinho Alejandro Valverde, o campeão mundial, que também pode vencer umas etapas. Olha, e o Steven Kruijswijk, da Jumbo, é capaz de nos fazer umas surpresas, não achas? Digo quase todos a ver se acerto!

Abalado e limitado por uma queda recente na Volta à Suíça estará Geraint Thomas, o galês que te venceu o ano passado. Será ele a liderar a INEOS, com o polaco Kwiatkowski a ajudá-lo.

Querido Tour, ficarei a ver-te de longe. Desejo-te poucas quedas e acidentes, chuva nenhuma e apenas algum calor. Tudo junto é pedir o paraíso. Até breve e trata-te bem.

PS- este ano tens três portugueses em prova, Rui Costa, da UAE Emirates, Nelson Oliveira a puxar pela Movistar e, pela primeira vez, José Gonçalves, da Katusha Alpecin, que tem José Azevedo como diretor desportivo. Fica atento.

PS2- Com que então no próximo ano começas mais cedo para não coincidires com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Não me tinhas dito nada. Mas já sei o calendário todo: começas a 27 de junho e acabas a 19 de julho.