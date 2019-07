Há mais pessoas a recorrer a offshores, mas menos dinheiro a sair

No ano passado saíram 9 mil milhões de euros do país para paraísos fiscais. É o montante comunicado pelos bancos à máquina fiscal, que corresponde a uma descida de 1,4 mil milhões face a 2017.

Os dados foram entregues nas declarações obrigatórias sobre transferências de fundos para “offshore”, submetidas até ao final de maio.

Segundo a informação agora divulgada pela Autoridade Tributária e Aduaneira, foram realizadas quase 114 mil transferências para territórios com situação tributária mais favorável, cerca de 11 mil e 500 a mais do que no ano anterior. Também há mais pessoas a enviar dinheiro, sobretudo coletivas, rondam as 13 mil.

Os principais destinos são a Suíça, que recebeu mais de 3 mil milhões, e Hong Kong, com mais de mil milhões. Estes dois “offshores” juntos representam quase metade das transferências realizadas em 2018 – mais de 4 mil milhões e meio de euros.