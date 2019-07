Soflusa. Última partida de Lisboa para o Barreiro é às 23h30

A última viagem de barco de Lisboa para o Barreiro, esta sexta-feira, realiza-se às 23h30, uma vez que o mestre que asseguraria as viagens posteriores meteu baixa, apurou a Renascença.

A supressão afeta muitas pessoas que costumam apanhar barcos mais tarde. Normalmente a última passagem é às 2h00.

Em declarações à Renascença, a secretária-geral da Transtejo/Soflusa, Margarida Perez Perdigão, acrescentou que durante o fim-de-semana a ausência do mestre em causa vai agravar a situação. "No sábado e no domingo e a primeira carreira do Barreiro para Lisboa acontece às 7h25 da manhã [habitualmente é às 5h15] e a última às 22h25 [habitualmente à 1h30]. A partir do Terreiro do Paço, a primeira carreira acontece às 7h55 [habitualmente é às 5h45] e a última às 22h55 (habitualmente às 2h00)”, explica a secretária-geral da Transtejo/Soflusa.

Margarida Perez Perdigão refere ainda que a Transtejo está à procura de soluções de transporte para os últimos passageiros da noite.

Os horários da Soflusa têm sofrido grandes alterações, entre greves e supressões, nos últimos meses, sendo que a partir de segunda-feira há greve.