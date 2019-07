Paula Rego vai ser distinguida com Medalha de Mérito Cultural

A pintora Paula Rego vai ser distinguida com a Medalha de Mérito Cultural a 16 de julho, no atelier da artista, em Londres, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Cultura.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada pela tutela, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, justifica a atribuição por Paula Rego ser “uma artista extraordinária, que sempre procurou transformar a realidade através da arte".

"E é mulher e portuguesa. Portugal tem um imenso orgulho em poder afirmá-lo. Por isso, decidiu o Governo português reconhecê-lo publicamente através da atribuição da Medalha de Mérito Cultural", justifica a tutela.

Paula Rego, "pela sua forma de pintar os segredos da humanidade e pelo seu percurso exemplar e único na história da pintura, representa um nome maior da arte contemporânea portuguesa e europeia", acrescenta a mesma nota oficial.

"Ao longo de décadas e através da sua pintura, livre de estéticas, escolas e formas, aprendemos a observar as regras de convivência entre homens e mulheres, mas também enriquecemos com a forma como traduziu, interpretou e imaginou os mais diversos contextos sociais e políticos", acrescenta a mesma nota.

Através do conjunto da sua obra "percebemos ainda o quão grande pode ser o contributo da pintura para a construção de um imaginário sem fronteiras, sem limites e sem pudores, onde a condição da mulher não é nem periférica nem metafórica, mas uma afirmação concreta e uma realidade exposta", sublinha.

O ministério recorda ainda que a inauguração, em 2009, da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, "permitiu o acesso mais alargado de públicos não só à sua obra, mas também à vida excecional da artista".

Nascida em Lisboa, Paula Rego, que completou 84 anos em janeiro deste ano, começou a desenhar ainda em criança, e partiu para a capital britânica com apenas 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art.

Em Londres conheceu o marido, o artista inglês Victor Willing, falecido em 1988, cuja obra Paula Rego já mostrou por várias vezes no museu Casa das Histórias, em Cascais, que detém um importante acervo de obras da autora.

Nas últimas décadas, a pintora tem abordado temas políticos, como o abuso de poder, e sociais, como o aborto, entre outros do universo feminino.

Em 2010, foi nomeada Dame Commander of The Order of the British Empire pela Coroa Britânica, pela sua contribuição para as artes. Em 2016 recebeu a medalha de honra da cidade de Lisboa.

Paula Rego está representada em várias das mais importantes coleções públicas europeias e em prestigiadas exposições em museus e em espaços expositivos de todo o mundo.

"Ampla e justamente premiada, o seu reconhecimento internacional constitui um extraordinário contributo para a afirmação da singularidade da criação e dos artistas portugueses", acrescenta o comunicado.

Na sua deslocação a Londres, entre os dias 16 e 17 de julho, a ministra da Cultura irá entregar a distinção a Paula Rego e visitará também a exposição da pintora "Obedience and Defiance", na Milton Keynes Gallery, patente até ao dia 22 de setembro.