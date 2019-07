Herrera quer ajudar João Félix a crescer

Hector Herrera quer ajudar João Félix a adaptar-se e a crescer, agora que os dois jogadores, outrora rivais no FC Porto e no Benfica, respetivamente, vão ser companheiros no Atlético de Madrid.

O médio mexicano foi apresentado, esta sexta-feira, como novo jogador "colchonero". Durante a conferência de imprensa, foi questionado sobre Félix e assumiu que, do que viu nos jogos em que o defrontou, o internacional português pareceu-lhe "excelente jogador".

"Sendo tão jovem, é muito inteligente a jogar, com grande qualidade. No passado, éramos rivais, mas a partir daqui vamos ser companheiros e tentarei fazer o máximo possível para que se sinta cómodo e feliz e possa desenvolver a grande qualidade que tem", afirmou.



Passaporte português para não ocupar vaga



Herrera obteve recentemente passaporte português, também de forma a não ocupar vaga de extra-comunitário, o que, em Espanha, é bastante importante - cada clube pode ter apenas três jogadores nessas condições. O mexicano destacou o papel do FC Porto nos trâmites.

"Recebi o passaporte português no passado dia 1. É uma oportunidade que Portugal e o FC Porto me deram e estou muito feliz por fazer parte desse país que me deu muito carinho", regozijou Herrera.



O internacional mexicano optou por não participar na Gold Cup com a sua seleção, de que é um dos capitães. Decisão que gerou críticas, no México. Herrera não se arrepende da decisão.

"Tomei a decisão de não ir à seleção porque achei que era o melhor para a minha carreira, para o meu futuro, para a minha família. Qualquer jogador gostaria de estar com a sua seleção, é uma fase final. Mas creio que tomei a melhor decisão, era o melhor para mim. Estou contente por estar aqui", vincou.

Orgulho por chegar a um grande de Espanha



Herrera assinou pelo emblema espanhol por três temporadas, após terminar contrato com o FC Porto. Na apresentação, assumiu estar "muito feliz por chegar a um clube histórico como o Atlético de Madrid".

"As primeiras sensações foram bastante boas. Todos foram muito simpáticos e demonstraram apoio incondicional, o que é importante para nos sentirmos em casa. Terei muitos dias para falar com o treinador, para perceber do que gosta e o que quer de mim. Estou aqui para trabalhar e para fazer bem as coisas", sublinhou.

O médio mexicano partilhou balneário, no FC Porto, com dois ex-Atlético, Óliver e Adrián, mas escolheu o clube "pelo que significa e pelo que significa representá-lo".

Herrera está disposto a lutar por um lugar no onze, apesar de admirar Koke e Saúl. Para isso, sabe o que terá de fazer: "Para jogar num clube tão histórico como o Atlético de Madrid, tens de trabalhar muito."