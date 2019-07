"O Pequeno Príncipe chegou". Anderlecht anuncia Nasri

O Anderlecht anunciou a contratação de Samir Nasri, esta sexta-feira, com um vídeo que parece saído de uma série de aventura de desenhos animados.

Com o título "Bem-vindo, Pequeno Príncipe", o clube belga assinalou, no vídeo publicado no Twitter, que esta transferência significa a reunião entre o médio francês, de 32 anos, e Vincent Kompany, que esta época vai desempenhar as funções de treinador-jogador.

Para já, o Anderlecht ainda não deu detalhes sobre a duração do contrato de Nasri. Sabe-se é que a contratação foi a custo zero, dado que o internacional francês terminou contrato com o West Ham.

O Anderlecht tenta recuperar o título, depois de, na temporada passada, ter terminado o campeonato belga num dececionante sexto lugar. O Genk sagrou-se campeão.

Nasri foi, quando despontou no Marselha, considerado o "herdeiro de Zidane". Nunca chegou à altura do epíteto, no entanto, o que fez pelo clube que o formou e pelo Arsenal justificou a alcunha de "Pequeno Príncipe". Em 2011/12, o médio rumou ao Manchester City e teve três grandes épocas, mas à quarta começou a perder espaço e, na quinta, fez somente 13 jogos.

O Manchester City emprestou-o, então, ao Sevilha, com que se exibiu a bom nível, mas já longe daquilo que apresentara quando estivera no topo. Nasri desvinculou-se, em 2017/18, do City e rumou ao Antalyaspor, mas a experiência na Turquia não correu bem. Na última época, voltou a Inglaterra, para jogar no West Ham, mas também não teve sucesso, tendo feito apenas seis jogos.