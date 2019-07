Rock in Rio comprado por empresa norte-americana

A empresa de eventos norte-americana Live Nation prepara-se para controlar o festival Rock in Rio. A gigante já tem uma participação de 40%, adquirida em 2018, e conta ter, este ano, o controlo ao chegar aos 60%.

A empresa diz que já está a negociar a aquisição dos 20% que a IMM detém do Rock in Rio (a IMM é uma produtora brasileira detida por um fundo de Abu Dhabi).

A notícia está a ser divulgada por vários órgãos de comunicação social brasileiros e norte-americanos.

Não são adiantados valores, mas um relatório da Global Legal Chronicle diz que o negócio pode rondar os 20 milhões de dólares, estando ainda sujeito à aprovação dos reguladores.

Roberto Medina, que lançou o festival, vai manter uma participação de 40% e a gestão dos eventos.

"A organização do Rock in Rio informa que a Live Nation é sua sócia desde maio de 2018 e agora amplia sua participação com a aquisição da parte que cabia à IMM. Isso não muda em nada a estrutura de governança do festival e Roberto Medina continua à frente do Rock in Rio", diz nota divulgada e citada pelo “Globo”.

O Rock in Rio começou no Brasil, mas já se realiza também em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

A Live Nation é uma das maiores empresas do segmento do entretenimento ao vivo.