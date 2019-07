Ex-deputado José Manuel Coelho condenado a três anos e meio de prisão efetiva

O dirigente do Partido Trabalhista Português (PTP) e ex-deputado José Manuel Coelho foi condenado esta sexta-feira a três anos e meio de prisão efetiva pelo Tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira por crimes de desobediência qualificada ao tribunal e difamação agravada. Em causa estão declarações proferidas contra diversas entidades, em alguns casos em períodos de campanha eleitoral.

José Manuel Coelho, que se tornou conhecido pelo seu comportamento excêntrico na Assembleia Legislativa da Madeira, foi dado como culpado por quatro crimes de difamação agravada e duas acusações de desobediência.

O tribunal determinou a efetividade da pena pelos antecedentes do arguido, com várias sentenças no âmbito da sua atividade política, por considerar que José Manuel Coelho tem propensão para este tipo de crimes contra a honra das pessoas e mostrou não acreditar na Justiça.

Ainda assim, o coletivo presidido pela juíza Teresa Sousa absolveu José Manuel Coelho da maior parte dos crimes de que estava acusado, tendo ainda absolvido neste processo o diretor do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Oliveira, e o presidente do PTP, Amândio Madaleno.

Para além da pena efetiva de três anos e meio de prisão, o político foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 28 mil euros.

José Manuel Coelho revelou à comunicação social que vai recorrer da sentença, acrescentando que em Portugal "o crime compensa".

"Hoje é um dia triste para os democratas e autonomistas da Madeira. Eu, que fui um deputado que sempre procurou defender o povo, é que sou condenado", lamentou Coelho, deputado regional na Madeira em diferentes legislaturas em sistema de rotatividade (na atual legislatura já ocupou o assento do PTP, agora preenchido pela sua filha).

O dirigente do PTP realçou não ter como pagar as indemnizações, que classificou como "absurdas e uma perseguição judicial".



"Vou recorrer e, se não for absolvido pelos tribunais superiores em Portugal, vou recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, buscar justiça onde há, porque em Portugal não há justiça", declarou.



Muito crítico do poder regional, José Manuel Coelho recorreu por várias vezes a formas peculiares de protesto, incluindo levar uma bandeira nazi para a assembleia legislativa numa ocasião e uma jihadista noutra e ainda ter-se despido em plena assembleia.



Este processo em concreto resulta de queixas de 11 pessoas, que foram juntadas num só processo.

[Atualizado às 16h52]