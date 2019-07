João Sousa eliminado do torneio de pares de Wimbledon

João Sousa, em dupla com Leonardo Mayer, foi eliminado na segunda ronda da vertente de pares de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam de ténis, esta sexta-feira. A dupla luso-argentina caiu diante dos franceses Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin por 6-1, 5-7, 6-4 e 7-5.

O primeiro "set" trouxe uma derrota dura para Sousa e Mayer, com os franceses a mostrarem por que razão ocupam a 11.ª posição do rol de cabeças-de-série do All England Club. No entanto, o português e o argentino recuperaram e venceram o segundo parcial.

No terceiro parcial, Sousa e Mayer entraram logo a quebrar o serviço dos adversários, porém, permitiram que mesmo veneno lhes fosse aplicado em dose dupla. No derradeiro "set", a dupla luso-argentina lutou até ao fim, mas erros no último jogo permitiram a quebra de serviço e os franceses fecharam o encontro com um 40-0.