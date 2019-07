Benfica empresta Krovinovic ao West Bromwich Albion

O West Bromwich Albion confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Filip Krovinovic, por empréstimo do Benfica.

No site oficial, o clube que milita no Championship, segundo escalão do futebol inglês, anunciou a cedência do médio croata, de 23 anos, até ao final da nova temporada.

Krovinovic é o primeiro croata a jogar pelos "baggies", a que se junta meras semanas depois de o seu compatriota Slaven Bilic se ter tornado treinador. Trunfo para a afirmação do médio em Inglaterra.

Contratado ao Rio Ave em 2017/18, Krovinovic afirmou-se como indiscutível no Benfica logo na primeira época. Porém, uma lesão grave cortou-lhe a progressão perto do fim e o croata só voltou aos relvados a meio da temporada passada. Aí, já tinha perdido o comboio dos planos de Bruno Lage.