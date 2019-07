Odegaard vai rodar na Real Sociedad e Reguilón no Sevilha

O Real Madrid anunciou, esta sexta-feira, a saída de dois jovens por empréstimo.

Sergio Reguilón, lateral-esquerdo espanhol de 22 anos, vai rodar no Sevilha. O acordo de cedência é válido até ao final da nova temporada.

Martin Odegaard, extremo norueguês de 20 anos, ruma à Real Sociedad. Este empréstimo também durará até ao final da época 2019/20.

Na última época, com Santiago Solari, Reguilón ganhou o lugar a Marcelo. Ao todo, fez 22 jogos e já era encarado como a nova grande promessa da formação do Real Madrid. No entanto, quando voltou ao comando, Zidane devolveu a titularidade a Marcelo.

Odegaard foi contratado pelo Real Madrid em 2015, quando tinha apenas 16 anos. Rodou na equipa B, antes de ser emprestado aos holandeses do Heerenveen. Época e meia depois, subiu novo patamar, desta feita para o Vitesse, da Holanda. Foi precisamente aí, na temporada passada, que Odegaard se afirmou como caso sério, com 11 golos em 12 assistências em 39 jogos.