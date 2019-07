Pinto da Costa garante que Zé Luís "vai ser um ídolo"

Pinto da Costa está seguro de que Zé Luís vai ter sucesso no FC Porto. O presidente portista mostrou-se satisfeito por ter conseguido dar a Sérgio Conceição o jogador que ele queria.

“É uma satisfação enorme sempre que conseguimos um objetivo. Ele está aqui porque o treinador acha que se enquadra perfeitamente naquilo que a equipa necessita. Pelo que conheço dele desde os tempos no Gil Vicente, é um jogador à Porto. Tenho a certeza que vai ser um ídolo para todos os portistas. Espero que tenha aqui uma longa carreira, que faça muitos golos e que seja muito feliz", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal, a propósito do anúncio da contratação do ponta-de-lança cabo-verdiano, de 28 anos, ao Spartak Moscovo.

Pinto da Costa assumiu que "felizmente foi possível concretizar este desejo" de Sérgio Conceição. O presidente do FC Porto espera concretizar alguns desejos, na esperança de construir um plantel de qualidade.

"Desde que Sérgio Conceição chegou, sempre houve grande intensidade e grande rigor, mas também há muito entusiasmo por parte dos jogadores. Estou satisfeito e contente com tudo o que se está a passar. Com os reforços que estão a chegar e com os que ainda irão chegar, acredito que o grupo vai melhorar", garantiu.