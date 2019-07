Miguel Oliveira mais rápido do que Zarco na Alemanha

Miguel Oliveira fez um tempo mais rápido do que Johann Zarco, na segunda sessão de treinos livres do GP da Alemanha, em MotoGP. O piloto português, que tem ao seu dispor uma KTM privada, bateu o francês da KTM oficial, ao estabelecer o 18.º melhor tempo do conjunto das duas sessões.

Miguel rodou em 1'21.899 e bateu Zarco por escassos 0.002 segundos. Ainda assim, suficiente para juntar o português ao lote de pilotos que rodaram no segundo 21, ao contrário do francês.

O mais rápido foi Marc Márquez, em Honda. O líder do Mundial de MotoGP foi o único a rodar no segundo 20, fixando o tempo a bater em 1'20.705. Alex Rins, em Suzuki, foi o segundo, a 0.341s.

O GP da Alemanha, nona prova do Mundial de MotoGP, está agendado para domingo.