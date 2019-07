Zé Luís promete golos para pagar a realização de um sonho

Zé Luís promete "muito trabalho e golos" para ajudar a conquistar títulos e justificar a oportunidade que o FC Porto lhe deu de cumprir um sonho.

"É uma sensação de sonho realizado. Sempre quis jogar num grande português e europeu. Estou a realizar um sonho e é uma felicidade enorme. Tinha o desejo de vir para aqui, tal como o FC Porto desejava que viesse para aqui. De mim podem esperar muito trabalho e golos. Preciso fazer golos para ajudar a equipa a conquistar títulos", assumiu o avançado cabo-verdiano, em declarações ao Porto Canal.

Zé Luís foi contratado ao Spartak Moscovo por uma verba que terá rondado os 8,5 milhões de euros. No Dragão, o ponta-de-lança, de 28 anos, vai voltar a trabalhar com Sérgio Conceição, que o treinara no Sporting de Braga. Situação que lhe traz grande satisfação:

"Vou encontrar a mesma pessoa com a qual trabalhei há quatro anos. É alguém que vai puxar por mim e por nós todos. Vai ser muito bom voltar a trabalhar com ele e espero corresponder às expectativas."

Por fim, Zé Luís deixou uma mensagem aos adeptos, para uma época em que o FC Porto espera recuperar o campeonato perdido para o Benfica: "Acreditem em nós. Estamos aqui para representar a grandeza do FC Porto. Vamos trabalhar muito e deixar tudo em campo pelo FC Porto."