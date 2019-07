Nottingham Forest anuncia Tiago Silva

Tiago Silva é reforço do Nottingham Forest. O clube inglês e o Feirense confirmam o negócio, sem divulgar os valores de uma transferência que valerá encaixe significativo ao clube português.

O médio, internacional pelas seleções jovens, assina contrato por duas épocas e junta-se à equipa que está em estágio de pré-temporada, em Espanha. O Nottingham Forest, antigo campeão inglês e europeu, joga no Championship, o segundo escalão em Inglaterra.

O jogador já se apresentou aos adeptos, através do Twitter, e disse estar "muito feliz" por ter assinado pelo Nottingham, clube onde vai encontrar Bruno Baltazar, antigo treinador do Estoril que é adjunto dos ingleses orientados pelo francês Sabri Lamouchi.

É a primeira experiência fora de Portugal para o jogador de 26 anos, que era um dos capitães do Feirense, clube que representou nas últimas três temporadas. Formado no Benfica e no Belenenses, clubes que terão também direito a uma percentagem do valor pago pelo Forest, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, Tiago Silva chegou também a representar a equipa principal do Restelo.

Na época passada, o jogador fez 35 jogos pelo Feirense e marcou cinco golos.