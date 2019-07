Herrera explica opção pelo Atlético de Madrid

Héctor Herrera apresentou-se, esta sexta-feira, aos adeptos do Atlético de Madrid, equipa que reforçou após terminar contrato com o FC Porto. O médio mexicano explicou por que razão deu este rumo à carreira.

"Espero que consigamos coisas importantes", sublinhou Herrera, num vídeo publicado nas redes sociais do clube espanhol. "Vim para o Atlético pelo interesse que mostraram, algo muito importante para tomar a decisão. O projeto. Para o meu futuro e para o clube, é muito importante sermos uma família e trabalharmos todos juntos, para conseguirmos coisas importantes", acrescentou.

Herrera mostrou-se ansioso por trabalhar com Diego Simeone, treinador do Atlético, que "pensa jogo a jogo", tal como o médio: "Eu penso o futebol da mesma forma. Não podes pensar mais além sem enfrentar o que tens à tua frente. Tentarei adaptar-me o mais rápido possível ao estilo do mistar, para poder contribuir ao máximo."

O internacional mexicano, de 29 anos, assumiu estar "muito feliz por estar" no Atlético e que espera "ficar por muitos anos".



"Darei tudo por esta grande instituição e estes grandes adeptos. Espero que possamos conseguir coisas importantes todos juntos", prometeu.