Cocu é o sucessor de Lampard no Derby County

O Derby County já escolheu o sucessor de Frank Lampard, que regressou ao Chelsea como treinador. Trata-se do holandês Philip Cocu, que estava sem clube, após o despedimento do Fenerbahçe, a meio da última época.

O técnico de 48 anos terá a missão de fazer esquecer Lampard, que esteve às portas da Premier League - perdeu na final do "play off" de subida, com o Aston Villa - e superá-lo, levando os "rams" ao principal escalão do futebol inglês. Cocu assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas.

O antigo internacional holandês teve a primeira experiência como treinador principal no PSV Eindhoven. Com o clube com que se fez ídolo, a par do Barcelona, enquanto jogador, Cocu conquistou três campeonatos, uma Taça da Holanda e uma Supertaça, em cinco temporadas. Saiu, na última época, para o Fenerbahçe, mas a experiência não correu bem. Agora, tem nova oportunidade de mostrar o que vale.