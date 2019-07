Decretados serviços mínimos para greve de três dias na Soflusa

Foram decretados, nesta sexta-feira, os serviços mínimos para a greve de três dias dos mestres da Soflusa. O tribunal arbitral decidiu que apenas terão de ser feitas duas viagens de ida e volta, em cada um dos dias.

A paralisação está marcada para os dias 8, 9 e 10 de julho.

Em cada um dos dias, será realizada uma carreira de manhã, com partida às 05h05 do Barreiro e retorno de Lisboa às 05h30, e outra com saída do Barreiro às 00h30 e partida de Lisboa à 01h00.





