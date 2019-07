Manchester United renova com Andreas Pereira

O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Andreas Pereira até 2023, com opção por mais um ano.

O médio brasileiro, de 23 anos, completou a formação no United e, após empréstimos a Granada, em 2016/17, e Valência, em 2017/18, ganhou um lugar no plantel principal com José Mourinho no comando. Na última época, com o treinador português e o seu sucessor, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, Andreas Pereira disputou 22 jogos pelo clube inglês.

"Passei tanto tempo em Manchester que agora vejo a cidade e o clube como a minha casa e estou extremamente feliz por continuar a minha carreira aqui. O treinador [Solskjaer] mostrou grande fé em mim e mal posso esperar por começar a nova época sob o seu comando", afirmou o internacional brasileiro, em declarações ao site do Manchester United.

O United anunciou, ainda, a renovação de Axel Tuanzebe, central de 21 anos, da formação, até 2022, também com opção por mais um ano. Tuanzebe, que é internacional inglês nas camadas jovens, esteve emprestado, na última época, ao Aston Villa, que ajudou, com 30 jogos disputados, a subir à Premier League.