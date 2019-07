Finalista da Liga Europa de 2015 já não existe

O Dnipro Dnipropetrovsk, da Ucrânia, que em 2015 atingiu a final da Liga Europa, perdida para o Sevilha, já não existe, revela o jornal holandês "Sport Nieuws".

Como habitual, na origem do desaparecimento do clube estão problemas financeiros. O Dnipro não conseguia pagar os salários dos treinadores e do "staff", especialmente do técnico principal, o espanhol Juande Ramos. O resultado foram multas por falta de pagamento, o que levou a que a situação financeira ficasse ainda mais complicada. As dívidas acumularam-se e, na época 2016/17, o Dnipro foi despromovido à segunda divisão da Ucrânia.

A partir daí, a situação agravou-se cada vez mais e, agora, chegou a cúmulo. O Dnipro não se inscreveu para quaisquer competições, tanto amadoras, como profissionais. Ou seja, tecnicamente, deixou de existir.