Salvador sobre Dyego Sousa na China. "Vamos aguardar"

Quando ficar feito, o Sporting de Braga comunica. Foi esta a garantia dada, esta sexta-feira, pelo presidente do clube, António Salvador, sobre a possível transferência de Dyego Sousa para o Shenzen, da China.

O internacional português, de 29 anos, viajou para a China, na quinta-feira, com autorização do Braga, para realizar testes médicos e acertar os termos do contrato que irá ligá-lo ao clube de Hong Kong, 12.º classificado do campeonato chinês. Salvador confirmou que Dyego Sousa não está em Braga.

"Isso foi referenciado na comunicação social e quando se concretizar iremos comunicar na altura certa. Posso confirmar que está ausente", referiu o presidente do Braga. Questionado se Dyego Sousa está na China, Salvador brincou com o facto de Hong Kong ser um território autónomo: "Na China ou em Hong Kong. Vamos aguardar."



Se houver acordo, o Braga recebe um valor acordado com o clube chinês a rondar os 15 milhões de euros. Dyego Sousa marcou 32 golos em duas épocas com os arsenalistas.

António Salvador falou à margem de cerimónia de apresentação do novo patrocinador do Braga. A parceria com a Betano será válida para os próximos três anos.