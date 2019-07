Toy sobe ao palco do Altice Arena com banda de heavy metal

O que a Internet sonha, a Internet concretiza. Fenómeno inusitado aconteceu na quinta-feira à noite, no festival de heavy metal VOA, no Altice Arena, quando a banda norte-americana Trivium chamou a palco o cantor de música popular Toy para uma rendição muito peculiar de "Coração não tem idade", celebrizado pelo refrão "toda a noite...".

Estranho? Este encontro bizarro não é, no entanto, fortuito. Surgiu de uma brincadeira ocorrida meses antes, quando o vocalista da banda, Matt Heavy, foi desafiado por um seguidor a interpretar a famosa canção popular em versão "metal".

O "mimo" foi retribuido meses depois por Toy que, na Mega Hits, fez, também ele, uma "cover" de uma música dos Trivium, "Until The World Goes Cold".