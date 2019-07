Benfica processa Ana Gomes por declarações sobre negócio de João Félix

O Benfica vai processar, por difamação, a ex-eurodeputada Ana Gomes, que insinuou que a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, se trataria de uma operação de lavagem de dinheiro.

Em comunicado no site oficial, o Benfica sublinha que tem "a firme convicção de que todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento" e que respeita, por isso, "todas as opiniões e críticas" que lhe sejam dirigidas "no democrático exercício da liberdade de expressão constitucionalmente consagrada, por mais torpes, hipócritas ou oportunistas que as mesmas sejam", por pessoas que "apenas buscam o protagonismo fácil".

Contudo, considera que a opinião manifestada por Ana Gomes, no Twitter, a 27 de junho de 2019, "não configura um caso de mero exercício da liberdade de expressão e que, pelo contrário, tem o exclusivo propósito de denegrir o nome do Benfica e dos membros dos seus órgãos sociais". A ex-eurodeputada questionou se a venda de João Félix não seria "negócio de lavandaria". Declaração que teve repercussão na imprensa nacional e estrangeira, "gerando enorme indignação" no Benfica.

"[O Benfica] tem por isso o dever, perante os seus sócios e adeptos, de solicitar, desta vez, a apreciação desta questão pelos órgãos constitucionalmente competentes para o efeito, os Tribunais, o que fará pela instauração de um processo através dos seus advogados", conclui o Benfica, no comunicado.