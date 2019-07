Apuramento da RD Congo para os "oitavos" da CAN sob suspeita

A República Democrática do Congo pode ser expulsa da Taça das Nações Africanas (CAN), por manipulação de resultados.

De acordo com a imprensa de Madagáscar, a goleada sobre o Zimbabué, por 4-0, que apurou a RD Congo para os oitavos de final não terá sido genuína. Conta o "The Herald" que Moise Katumbi, multimilionário empresário e político congolês e proprietário do TP Mazembe, cinco vezes campeão de África, teria estado envolvido num esquema para convencer, com avultada quantia de dinheiro, o guarda-redes zimbabuense, Elvis Chipezeze, a facilitar no jogo da terceira jornada do grupo A e ajudar a causa da RD Congo.

A RD Congo, do portista Mbemba, venceu esse jogo por 4-0, com o guarda-redes do Zimbabué a ficar mal na fotografia de três golos. Com esse resultado, os congoleses apuraram-se para os "oitavos" como um dos melhores terceiros classificados. Pela frente, terão o Madagáscar, país de onde surgem as queixas.

O "The Herald" afirma que a Confederação Africana de Futebol pode expulsar a RD Congo, e bani-la da CAN por três anos, caso as acusações sejam provadas.