Valência empresta Toni Lato ao PSV

O PSV Eindhoven anunciou, esta sexta-feira, que garantiu o empréstimo de Toni Lato, do Valência.

No site oficial, o clube holandês comunicou que o lateral-esquerdo espanhol, de 21 anos, internacional da categoria pelo seu país, é reforço até ao final da temporada, sem especificar se há opção de compra.

Toni Lato foi formado no Valência e ascendeu à equipa principal, em definitivo, na época 2017/18, com 20 jogos disputados. Na temporada passada, contudo, perdeu espaço e realizou apenas 13 partidas, com um golo marcado. Agora, no PSV, terá oportunidade de somar minutos de jogo.