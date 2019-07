Roma de Paulo Fonseca chega a acordo por Pau López

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, terá chegado a acordo com o Bétis por Pau López. Os italianos estavam interessados no guarda-redes, já tinham formulado proposta, mas só agora chegaram aos valores que o clube de Sevilha pretendia receber.

De acordo com o site gianlucadimarzio.com, especializado em notícias de transferências, a Roma irá despender 20 milhões de euros, mais 7,5 milhões derivados da renúncia aos 50% da eventual venda de Sanabria. O internacional paraguaio foi comprado pelo Betis à Roma, em 2015/16, e esta época esteve emprestado ao Génova. Os italianos ficaram com uma percentagem de uma futura venda, de que estão dispostos a abdicar.

Além disso, para chegar aos 30 milhões de euros que pretendia receber por Pau López, o Bétis pediu ao guarda-redes, de 24 anos, que abdicasse de uma pequena porção do seu salário.

Pau López vai assinar contrato com a Roma válido para as próximas cinco temporadas, após passar com sucesso os exames médicos, marcados para segunda-feira. O espanhol vai tornar-se o guarda-redes mais caro da Serie A, assim como o mais bem pago.

Este é um grande negócio para o Bétis, que contratou Pau López a custo zero no último verão, depois de o guarda-redes ter terminado contrato com o Espanhol de Barcelona. Formado no clube catalão, López esteve uma época no Tottenham, mas não foi utilizado pelo clube inglês.

Na Roma, Paulo Fonseca conta com Robin Olsen, mas o internacional sueco não convenceu na primeira época em Itália e o clube procura outra solução.