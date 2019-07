Augusto Inácio deseja época mais folgada no Aves

O Desportivo das Aves começou hoje o trabalho para a nova época com o objetivo de garantir a permanência, mas de uma forma mais tranquila do que na temporada passada, quando assegurou a manutenção na antepenúltima jornada.

Augusto Inácio tem um plantel praticamente novo e essa circunstância leva-o a concluir que a equipa "vai começar do zero". "Perdemos 20 e tal jogadores da época passada e titulares saíram oito. Vai requerer uma integração muito rápida dos jogadores que chegaram. Vamos esperar não passar pelo que passámos no ano passado", refere o técnico, em declarações aos jornalistas que estiveram no treino da equipa, na Vila das Aves.

Apesar das muitas mudanças, Inácio está "confiante de que será um bom plantel". "Vamos fazer melhor do que na época passada", reforça. Os últimos reforços a chegaram foram Estrela, antigo médio do Varzim, e Rúben Macedo, extremo que tinha contrato com o FC Porto, mas assinou em definitivo pelo Braga.

Esse dado é realçado pelo treinador como muito positivo para o clube. O Aves pretendia ter um plantel sem jogadores emprestados e alcançou esse objetivo.