FC Porto faz proposta por guarda-redes "descoberto" por Casillas

O FC Porto continua à caça de um sucessor para Iker Casillas e o nome mais recente a surgir nas cogitações é o de Dominik Livakovic, guarda-redes do Dínamo Zagreb e "descoberto" pelo próprio espanhol.

Segundo a imprensa croata, os dragões terão feito uma proposta de cinco milhões de euros por Livakovic, que o Dínamo teria recusado. Contudo, o Porto terá elevado a oferta aos sete milhões. De acordo com o site "tportal", o campeão da Croácia está a pedir 10 milhões pelo guardião, de 24 anos, que já é o número um da seleção vice-campeã do mundo.

Vários guarda-redes têm sido associados ao FC Porto, para a sucessão de Iker Casillas, que no passado dia 1 de maio sofreu um enfarte do miocárdio e não deverá voltar a jogar. Entre eles, estão Tomas Koubek, do Rennes, Dominik Greif, do Slovan Bratislava e alvo avançado em primeira mão por Bola Branca, o português Anthony Lopes, que tarda em renovar com o Lyon, ou Buffon, que regressou à Juventus. Contudo, é Dominik Livakovic que tem o selo de aprovação de Casillas.

No final de abril, poucos dias antes de sofrer o enfarte, o guarda-redes espanhol chamou a atenção, no Twitter, para o jovem internacional croata. "Este ano, tenho seguido Dominik Livakovic. Joga no Dínamo Zagreb. 24 anos. Interessante", escreveu Casillas, na altura.