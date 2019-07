Benfica faz sondagem por Enner Valencia

O Benfica pode contratar um segundo ponta-de-lança, este verão, depois de ter adquirido Raúl de Tomás ao Real Madrid. De acordo com o jornal "A Bola", os encarnados têm o equatoriano Enner Valencia no radar.

Bruno Lage conhece bem o ponta-de-lança, de 29 anos, dos tempos em que trabalhou em Inglaterra, como adjunto de Carlos Carvalhal. Segundo a referida fonte, o Benfica fez uma sondagem ao clube que Valencia representa, o Tigres, na semana passada. A resposta dos mexicanos foi que o avançado está avaliado em cerca de oito milhões de euros.

Valencia tem contrato com o campeão do México até dezembro de 2020, porém, tem perdido espaço na equipa e quer ser negociado. Também o seu empresário, Gonzalo Vargas, tem feito pressão por uma negociação.

Enner Valencia despontou no Emelec, do seu país de origem, antes de rumar ao Pachuca. As boas exibições no México valeram-lhe a ida para o West Ham, no verão de 2014. Esteve três épocas na Premier League, a última no Everton, antes de regressar ao futebol mexicano, em 2017, desta feita para o Tigres. Na época passada, marcou 15 golos em 46 jogos.

Presença assídua na seleção do Equador, Valencia tem 29 golos em 50 internacionalizações.