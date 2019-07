Nakajima para fechar e Eduardo para averiguar

É o mercado de transferências que rende nas primeiras páginas dos jornais desportivos, com "O Jogo" a aproximar reforço do FC Porto, o "Record" a abrir caso de um jogador que chegou para o Sporting e "A Bola" a revelar jogador nos planos do Benfica.

"Nakajima é para fechar hoje", titula "O Jogo". Representante do japonês já está no Porto para acertar últimos detalhes do negócio. Extremo já não foge, garante o diário. "A Bola" associa o guarda-redes Livakovic, do Dínamo de Zagreb, aos dragões.

"Eduardo na FIFA", informa o "Record". Transferência do brasileiro para Alvalade motiva queixa do Belenenses SAD. Alegações de má-fé do Internacional de Porto Alegre, clube que cedeu o médio ao Belenenses SAD na época passada, e mágoa com o Sporting. O médio fez exames médicos quando ainda estava sob contrato.

"A Bola" revela, na primeira página, que Enner Valencia está nos planos para o ataque do Benfica. Avançado equatoriano já passou por Inglaterra e está agora no Tigres, do México. O "Record" faz contas ao que falta no plantel de Bruno Lage e regista que o clube está no mercado por um guarda-redes e por um avançados. Cervi é hipótese para o Getafe.

A manchete do jornal "A Bola", no entanto, é com entrevista a Pedro Proença. "Sou uma pessoa de diálogo, não de guerra", diz o presidente da Liga que também cede entrevista ao "Record".

A apresentação de Sá Pinto, como treinador do Braga, e avitória de João Sousa em Wimbledon são outros destaques nas primeiras páginas dos desportivos desta sexta-feira.