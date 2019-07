PSD anuncia mais quatro estreias nas listas de deputados

“Uma aposta na inovação e no futuro” – é assim que o PSD designa a escolha dos cabeças de lista para Setúbal, Castelo Branco, Santarém e Beja divulgada esta quinta-feira no site do partido. Todos eles são estreantes em eleições legislativas, apresentando nuns casos experiencia autárquica, noutros empresarial.

O escolhido para Beja é Henrique Silvestre Ferreira, com 30 anos e nascido no Brasil. A sua família regresso no fim do século passado a Portugal e Henrique, formado engenheiro agrónomo pela Universidade de Évora, dirige hoje a Herdade Vale da Rosa, em Ferreira do Alentejo, conhecida pelas suas uvas sem grainha. Rio escolheu-o para liderar a lista de Beja, que já foi liderada, em 2011, por outro então jovem promissor, Carlos Moedas, hoje comissário europeu. Em 2015, a lista de Beja, onde os sociais-democratas costumam eleger um deputado, foi liderada por Nilza de Sena.



A lista de Setúbal vai ter à frente Nuno Carvalho, de 37 anos, que substitui Maria Luís Albuquerque, a cabeça de lista de 2015. Embora o nome seja uma novidade, tem já caminho partidário trilhado, primeiro em cargos autárquicos e, nos últimos anos, como líder do PSD Setúbal e conselheiro nacional do partido. De acordo com o currículo divulgado no site do PSD, é licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa e especializado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, tendi sido considerado um dos jovens mais promissores com menos de 40 anos pela revista “Exame”.



Em 2015, a coligação PSD-CDS ficou em segundo lugar no distrito de Setúbal, tendo eleito cinco deputados.



Também com alguma experiência autárquica e já membro da comissão política do PSD é a escolhida para liderar a lista de Castelo Branco: Cláudia André, uma professora de geografia que tem trabalhado muito diretamente com David Justino, o responsável pelo Conselho Estratégico Nacional do partido, encarregue de preparar o programa eleitoral. Claudia André, de 47 anos, tem sido porta-voz para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto e sucede a Manuel Frexes, que liderou a lista em 2015 neste distrito onde o PSD elegeu dois deputados.



Para liderar a lista de Santarém, Rio Rio escolheu Isaura Morais, presidente da Câmara de Rio Maior, “a mulher que conseguiu derrotar a governação socialista” naquele concelho como se lê no comunicado social-democrata. Com 53 anos, é licenciada em Recursos Humanos e tem uma pós-graduação em Marketing. A escolha de Isaura Morais vai contra uma das indicações dadas pela direção do partido às estruturas locais no sentido de que não deveriam indicar nomes de autarcas para as listas.



Caso seja eleita, o que é mais do que provável – em 2015 a coligação entre PSD e CDS ganhou neste distrito e elegeu quatro deputados – Isaura Morais terá de optar entre o lugar na Câmara ou no Parlamento. Há quatro anos a lista de Santarém foi liderada por Teresa Leal Coelho, que em 2017 liderou a candidatura autárquica em Lisboa, ficando atrás do CDS.

Rio ainda sem certezas

A divulgação destes quatro nomes no site do PSD segue-se à divulgação de seis cabeças de lista no sábado para os principais distritos. Todos eles também novidades: Filipa Roseta, vereadora na Câmara de Cascais, em Lisboa, Margarida Balseiro Lopes (líder da JSD) em Leiria; Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, para liderar a lista do Porto; a professora Ana Miguel Santos para Aveiro; André Coelho Lima, vereador em Guimarães, que vai liderar lista de Braga; a advogada Mónica Quintela, porta-voz para a Justiça e defensora de Pedro Dias para Coimbra.



O presidente do partido, Rui Rio, não irá liderar nenhuma das listas de candidatos às eleições, legislativas. E não está sequer ainda seguro que seja candidato a deputado. Segundo disse à Renascença fonte do PSD, se for candidato será certamente na lista do distrito do Porto, mas essa será uma decisão que ainda não está tomada. Nem se é candidato, nem caso seja em que lugar vai. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, já desafiou inclusive Rui Rio a ser candidato pela lista do Porto em 15.º lugar para dar sinal de que pretende que o partido cresça.

Em 2015, a coligação PaF elegeu 17 deputados no distrito do Porto, sendo 14 do PSD.