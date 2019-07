O internacional Rony Lopes admite ter ficado “surpreendido” com as verbas envolvidas no negócio Félix e questiona: “Se o João Félix vale isto, Bruno Fernandes vale quanto?”

Rony lembra que Bruno Fernandes é médio e fez mais de 30 golos na época que terminou de leão ao peito.

Em declarações à Sporttv, o extremo do Mónaco, formado no Benfica, não deixa dúvidas: “A mim surpreende-me. São números muito elevados.”

Rony Lopes explica: “Não é culpa do João. São os clubes e as pessoas que metem estes valores. É muita pressão para um jogador tão jovem. Ele tem qualidade, sem dúvida, mas ainda tem muita coisa a aprender”.

O Atlético de Madrid investe 127,2 milhões de euros para levar Félix (120 para o Benfica, 1.2 milhões para o FC Porto e 6 milhões para pagar empréstimo à banca).