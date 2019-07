João Sousa. “Foi um dia perfeito"

O português João Sousa considera que a vitória sobre Marin Cilic, no Grand Slam de Wimbledon, foi uma das melhores da sua carreira.

“Naturalmente muito contente com esta vitória face a um jogador contra o qual nunca tinha vencido um set. Um dos melhores do Mundo. Foi um dia perfeito. Joguei a um nível e intensidade altíssimos do princípio ao fim. Um dos melhores encontros da minha carreira”, disse.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o melhor tenista português da atualidade acrescenta que trabalha “para ganhar encontros como estes e passar à terceira ronda de um torneio como Wimbledon”.

João Sousa apurou-se, esta quinta-feira, ao derrotar Marin Cilic, finalista vencido de 2017, por triplo 6-4.

Também esta quinta-feira, João Sousa venceu igualmente no torneio de pares. “Contente por vencer pares depois de um singular. Mas com a ajuda do Leo foi possível jogarmos a um bom nível, como já é habitual.”

O português e o argentino Leonardo Mayer derrotaram os ingleses Daniel Evans e Lloyd Glasspool por 7-6 (7-3), 4-6, 7-5 e 6-3.