Polícia Judiciária faz buscas na Câmara do Porto

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quinta-feira à noite a realização de buscas na Câmara do Porto, no âmbito de um processo que corre termos no DIAP do Porto, tendo, segundo fonte da autarquia, recolhido "comunicações eletrónicas e documentos" urbanísticos.

"Confirma-se a realização de buscas na Câmara Municipal do Porto no âmbito de um processo que corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto", lê-se na resposta da PGR.

Também a Câmara do Porto confirmou, esta noite, que a Polícia Judiciária (PJ) fez uma "série de diligências", tendo recolhido "comunicações eletrónicas e documentos", sobretudo urbanísticos, relacionados com processos antigos. "A Câmara do Porto confirma que a PJ fez hoje, com total colaboração do município, uma série de diligências que consistiram na recolha de comunicações eletrónicas e documentos, sobretudo urbanísticos, relacionados com processos antigos e já conhecidos publicamente", afirma.

A autarquia não esclarece, no entanto, quais os processos em causa, sublinhando apenas que "durante as diligências na Câmara do Porto não foi nem inquirido, nem constituído arguido qualquer responsável político ou funcionário em funções".